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ЕС разделился во мнении о Ливии, а НАТО обеспокоено связями Хафтара с РФ

ЕС разделился во мнении о Ливии, а НАТО обеспокоено связями Хафтара с РФ
14:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: На фоне эскалации конфликта в Ливии в ЕС происходят разногласия относительно позиции союза к событиям близ Триполи.

В Европейском союзе продолжаются споры относительно призыва к ливийскому военачальнику Халифу Хафтару о прекращении наступления на Триполи, особенно на фоне беспокойства НАТО по поводу его связей с Россией.

Страны ЕС были намерены призвать все стороны к «немедленному прекращению всех военных операций», поскольку эскалация конфликта «грозит гражданским лицам» с риском для Ливии и всего региона, однако Франция смягчила этот призыв ЕС.

Франция находится в тесных связях с Хафтаром для защиты своих нефтяных интересов, однако Италия поддерживает правительство национального согласия, главой которого является Фаес аль-Серрао.

Кроме этого, в ЕС происходят разногласия относительно беспокойств о поставках Россией Хафтару денег, техники и дипломатической поддержки. Как отмечает издание Euobserver, Россия, поддерживая Хафтара, «хочет что-то взамен».

Посол Украины в НАТО Вадим Пристайко, комментируя ситуацию, заявил, что страны южного фланга Альянса ощущают недостаточную защищенность в сравнении с северными границами. По его словам, российская база в Ливии точно заставит НАТО развернуть силы и на юг и юго-восток.

Глава Национальной армии Ливии Халиф Хафтар неоднократно посещал Россию и встречался с российскими военными.

Напомним, Евросоюз призвал генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, прекратить наступление на столицу Ливии и вывел двух своих сотрудников.

Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара прекратить наступление. Его силам удалось захватить аэропорт Триполи, однако вскоре правительственные войска Ливии освободили аэродром.

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Все по теме:

ЕС, Франция, НАТО, Ливия, Триполи, Вадим Пристайко, Халиф Хафтар.
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