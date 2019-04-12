ЕС разделился во мнении о Ливии, а НАТО обеспокоено связями Хафтара с РФ

Новости мира: На фоне эскалации конфликта в Ливии в ЕС происходят разногласия относительно позиции союза к событиям близ Триполи.

В Европейском союзе продолжаются споры относительно призыва к ливийскому военачальнику Халифу Хафтару о прекращении наступления на Триполи, особенно на фоне беспокойства НАТО по поводу его связей с Россией.

Страны ЕС были намерены призвать все стороны к «немедленному прекращению всех военных операций», поскольку эскалация конфликта «грозит гражданским лицам» с риском для Ливии и всего региона, однако Франция смягчила этот призыв ЕС.

Франция находится в тесных связях с Хафтаром для защиты своих нефтяных интересов, однако Италия поддерживает правительство национального согласия, главой которого является Фаес аль-Серрао.

Кроме этого, в ЕС происходят разногласия относительно беспокойств о поставках Россией Хафтару денег, техники и дипломатической поддержки. Как отмечает издание Euobserver, Россия, поддерживая Хафтара, «хочет что-то взамен».

Посол Украины в НАТО Вадим Пристайко, комментируя ситуацию, заявил, что страны южного фланга Альянса ощущают недостаточную защищенность в сравнении с северными границами. По его словам, российская база в Ливии точно заставит НАТО развернуть силы и на юг и юго-восток.

Глава Национальной армии Ливии Халиф Хафтар неоднократно посещал Россию и встречался с российскими военными.

Напомним, Евросоюз призвал генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, прекратить наступление на столицу Ливии и вывел двух своих сотрудников.

Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара прекратить наступление. Его силам удалось захватить аэропорт Триполи, однако вскоре правительственные войска Ливии освободили аэродром.