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Новые власти Судана рассчитывают на поддержку международного сообщества

Новые власти Судана рассчитывают на поддержку международного сообщества
16:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: МИД Судана призывает международное сообщество поддержать военные власти страны.

МИД Судана в воскресенье обратился с призывом к международному сообществу оказать помощь временному военному совету страны в его намерении осуществить политический переход к демократии в Судане.

"Министерство иностранных дел с нетерпением ожидает от мирового сообщества понимания ситуации и поддержки временного военного совета... с целью добиться перехода к демократии в Судане", - приводят выдержки из заявления МИД западные СМИ.

Ранее о своей поддержке новым властям Судана объявили Саудовская Аравия и ОАЭ.

Тем временем, тысячи демонстрантов остаются в Хартуме возле здания министерства обороны. По словам активистов, накануне их делегация передала военному совету их требования, в том числе включение гражданских лиц в совет и создание полноценного гражданского правительства.

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Позднее в воскресенье ожидается встреча военного совета с представителями нескольких суданских партий. СМИ отмечают, что до этого прошла встреча временного поверенного в делах США в Судане Стивена Кутсиса с заместителем главы совета.

На этой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана.

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ОАЭ, Судан, МИД Судана.
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