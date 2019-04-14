Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
ДТП с авто посла Украины в Лондоне: Психическое здоровье нападавшего проверят
ДТП с авто посла Украины в Лондоне: Психическое здоровье нападавшего проверят
Шикарный гол Калитвинцева принес Арсеналу победу над Ворсклой (Видео)
Шикарный гол Калитвинцева принес Арсеналу победу над Ворсклой (Видео)
"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп
"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп

Протестующие в Судане выдвинули требования военным

Протестующие в Судане выдвинули требования военным
19:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Десять членов делегации, представлявшей протестующих, выразили свои требования во время переговоров с военными вечером в субботу.

Лидеры протестующих в Судане говорят, что они будут продолжать уличные акции, пока не будут удовлетворены все их требования, в частности, создание в государстве гражданского правительства.

Об этом сообщает The Guardian.

"Организаторы протеста в Судане выдвинули требования военным руководителям страны, призывая к созданию гражданского правительства", - говорится в сообщении.

Новые власти Судана рассчитывают на поддержку международного сообщества

"Мы будем продолжать ... наши акции, пока не будут выполнены все наши требования, включая формирование полностью гражданского правительства", - сказал один из лидеров протеста Омар аль-Дежиер.

Как сообщалось, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти действующего президента Омара аль-Башира и его правительство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Судан, Протесты, Омар аль-Башир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман: Я к выборам готов
Гройсман: Я к выборам готов
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
СМИ: Модель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим 25-летним бойфрендом
СМИ: Модель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим 25-летним бойфрендом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь