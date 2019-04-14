Протестующие в Судане выдвинули требования военным

Новости мира: Десять членов делегации, представлявшей протестующих, выразили свои требования во время переговоров с военными вечером в субботу.

Лидеры протестующих в Судане говорят, что они будут продолжать уличные акции, пока не будут удовлетворены все их требования, в частности, создание в государстве гражданского правительства.

Об этом сообщает The Guardian.

"Организаторы протеста в Судане выдвинули требования военным руководителям страны, призывая к созданию гражданского правительства", - говорится в сообщении.

"Мы будем продолжать ... наши акции, пока не будут выполнены все наши требования, включая формирование полностью гражданского правительства", - сказал один из лидеров протеста Омар аль-Дежиер.

Как сообщалось, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти действующего президента Омара аль-Башира и его правительство.