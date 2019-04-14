Гуайдо о российских войсках в Венесуэле: Это военная интервенция

Новости мира: Гуайдо называет интервенцией нахождение на территории Венесуэлы российских и кубинских военных.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что российские и кубинские военные находятся на территории Венесуэлы незаконно, так как их приезд не был одобрен парламентом республики.

С таким утверждением выступил лидер венесуэльской оппозиции в интервью газете Clarin.

"В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро (президент Венесуэлы – Ред.). Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных", - почеркнул Гуайдо.

По его словам, оппозиция "никогда рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле".

"Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с Башаром Асадом (президентом Сирии – Ред.) и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом", - сказал лидер оппозиции.

Как сообщалось ранее, 24 марта в Венесуэлу прибыли два самолета российских вооруженных сил. С их помощью были доставлены до сотни российских военнослужащих и около 35 тонн груза.

СМИ называли имя высокопоставленного военного, прибывшего в Венесуэлу - это начальник российского Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Его встретила представительная делегация венесуэльского военного руководства. По некоторым данным, российские военные останутся в столице Венесуэлы для поддержки венесуэльской армии.

В МИД РФ тогда заявили, что "нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года".