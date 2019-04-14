Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Посол США в РФ рассказал о санкциях против России и украинские выборы
Посол США в РФ рассказал о санкциях против России и украинские выборы
Трое украинцев пытались ввезти в Беларусь 800 килограммов сала
Трое украинцев пытались ввезти в Беларусь 800 килограммов сала
Ломаченко - Кролла: лучшие моменты боя (Фото)
Ломаченко - Кролла: лучшие моменты боя (Фото)
Пейте и худейте: 10 видов чая, которые растопят лишние килограммы
Пейте и худейте: 10 видов чая, которые растопят лишние килограммы

Помпео: США не выйдут из борьбы за народ Венесуэлы

Помпео: США не выйдут из борьбы за народ Венесуэлы
04:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Помпео заявил, что США не будут прекращать борьбу за народ Венесуэлы.

Соединенные Штаты не собираются прекращать борьбу за демократию в Венесуэле и право народа этой страны выбирать собственное будущее. Об этом, как сообщил Государственный департамент США, заявил госсекретарь Майкл Помпео, находясь с визитом в городе Сантьяго (Чили).

"Соединенные Штаты и наши союзники не выйдут из этой борьбы", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Чили и 52 страны-партнера "продолжат поддерживать обычных венесуэльских граждан, которые мужественно отстаивают демократию в своей стране".

Напоминаем, Венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро вскоре сложит свои полномочия. С таким утверждением выступил в среду на митинге в Каракасе лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо, передает УНН со ссылкой на El Nacional.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Венесуэла, Чили, Майкл Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом
02 Спикер штаба Зеленского о "Минске": Никто не может предложить другой альтернативы
03 Дефицит витамина B12: основные симптомы
04 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
05 Усталые глаза: как бороться с темными кругами под глазами и красными прожилками на белках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео: США не выйдут из борьбы за народ Венесуэлы
Помпео: США не выйдут из борьбы за народ Венесуэлы
В Одессе отметили 25-летие военно-морской базы &quot;Юг&quot;
В Одессе отметили 25-летие военно-морской базы "Юг"
Возросло количество жертв от крушения парома в Ираке
Возросло количество жертв от крушения парома в Ираке
Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019
Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь