Помпео: США не выйдут из борьбы за народ Венесуэлы

Новости мира: Помпео заявил, что США не будут прекращать борьбу за народ Венесуэлы.

Соединенные Штаты не собираются прекращать борьбу за демократию в Венесуэле и право народа этой страны выбирать собственное будущее. Об этом, как сообщил Государственный департамент США, заявил госсекретарь Майкл Помпео, находясь с визитом в городе Сантьяго (Чили).

"Соединенные Штаты и наши союзники не выйдут из этой борьбы", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Чили и 52 страны-партнера "продолжат поддерживать обычных венесуэльских граждан, которые мужественно отстаивают демократию в своей стране".

Напоминаем, Венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро вскоре сложит свои полномочия. С таким утверждением выступил в среду на митинге в Каракасе лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо, передает УНН со ссылкой на El Nacional.