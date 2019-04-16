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Канада приостановила оказание помощи правительству Никарагуа

Канада приостановила оказание помощи правительству Никарагуа
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Канада заморозила прямую финансовую помощь Никарагуа.

За регулярные нарушения прав человека властями Никарагуа Канада решила прекратить оказание прямой финансовой помощи стране.

Об этом CBC News рассказал пресс-секретарь главы МИД Канады Адам Остен.

"Наше правительство обеспокоено по поводу ухудшения ситуации с соблюдением прав человека и экономическим упадком в Никарагуа. В свете этих беспокойств, прошлым летом мы решили заморозить прямую финансовую помощь правительству Никарагуа", - сказал Остен.

Он добавил, что Канада продолжает помогать работе негосударственных и международных организаций в Никарагуа.

"Репрессивные действия президента Ортеги против собственного народа являются неприемлемыми. Мы рассматриваем все имеющиеся дипломатические и политические варианты для поддержки народа Никарагуа", - отметил спикер.

В МИД Канады CBC News рассказали, что решили не обнародовать решение о прекращении финансовой помощи, чтобы дать правительству Никарагуа возможность среагировать на давление Канады, сохранив лицо.

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Напомним, весной прошлого года в Никарагуа начались массовые народные протесты, которые до сих пор не прекращаются. Возмущение граждан вызвала реформа социального обеспечения президента Даниэля Ортеги, предусматривавшая увеличение налогов и усиление социальной экономии.

В результате акций протеста погибли более 300 человек, более 700 никарагуанцев попали в тюрьмы.

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Канада, Протесты, Никарагуа, Даниэль Ортега, Адам Остен.
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