Четыре человека погибли вследствие стрельбы в Канаде

Новости мира: Отмечается, что выстрелы прозвучали в трех локациях, что лежат в радиусе пяти километров друг от друга.

В результате стрельбы в канадском городе Пентиктон в провинции Британская Колумбия погибли четыре человека.

Об этом сообщили в местной полиции, передает корреспондент Укринформа.

Хотя одного подозреваемого уже задержали, правоохранители просят местных жителей воздержаться от пребывания в центре, ведь пока непонятно, действовал ли нападавший в одиночку. Мотивы стрельбы также не раскрываются, однако в полиции утверждают, что жертвы были выбраны не случайным образом.

В центре города сейчас находится большое количество полицейских машин, прибыли усиленные подразделения правоохранителей с автоматическим оружием.

Пентиктон - небольшой город с населением около 30 тыс человек на юге провинции Британская Колумбия.