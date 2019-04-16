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Четыре человека погибли вследствие стрельбы в Канаде

Четыре человека погибли вследствие стрельбы в Канаде
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Отмечается, что выстрелы прозвучали в трех локациях, что лежат в радиусе пяти километров друг от друга.

В результате стрельбы в канадском городе Пентиктон в провинции Британская Колумбия погибли четыре человека.

Об этом сообщили в местной полиции, передает корреспондент Укринформа.

Хотя одного подозреваемого уже задержали, правоохранители просят местных жителей воздержаться от пребывания в центре, ведь пока непонятно, действовал ли нападавший в одиночку. Мотивы стрельбы также не раскрываются, однако в полиции утверждают, что жертвы были выбраны не случайным образом.

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В центре города сейчас находится большое количество полицейских машин, прибыли усиленные подразделения правоохранителей с автоматическим оружием.

Пентиктон - небольшой город с населением около 30 тыс человек на юге провинции Британская Колумбия.

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Канада, Стрельба, Британская Колумбия, Пентиктон.
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