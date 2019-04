В Канаде в церкви произошла стрельба, есть погибший

В церкви на юге канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает CBC News.

"Во время проведения местной церковью мероприятия, мужчина зашел в помещение и открыл огонь по двум прихожанам", - сообщила полиция.

В результате стрельбы в церкви погиб один человек, еще один получил ранения. Он был вертолетом доставлен в больницу ближайшего крупного города. Инцидент произошел городке Сэлмон Арм.

25-летний подозреваемый был задержан после того как его повалили на землю несколько прихожан. На месте происшествия изъяли также и оружие. Погибшим оказался старейшина церкви Христа Гордон Парментер.

The Coroner is now at the scene of the church shooting in #SalmonArm taking photos. Police have confirmed a 25-year-old man is in custody and a rifle was seized. @GlobalOkanagan pic.twitter.com/EtGtterVEN

— Jules Knox (@Jules_Knox) 15 апреля 2019 г.