Стрельба в ночном клубе в Австралии: один из пострадавших скончался в больнице

В ночь на воскресенье, 14 апреля, в пригороде австралийского Мельбурна произошла стрельба близ ночного клуба, сообщает полиция штата Виктория. По данным правоохранителей, неизвестные открыли огонь по нескольким людям неподалеку от входа в ночной клуб.

Инцидент произошел около 3:20 по местному времени (20:20 по Киеву).

Как сообщает Daily Mail, в результате стрельбы ранения получили четыре человека. Все пострадавшие - мужчины. По данным газеты, двое раненых, один из которых охранник заведения, находятся в критическом состоянии, еще двое - госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.

Prahran shooting update: two people in critical conditions in the Alfred Hospital, a third is in a stable condition. The footpath on Chapel St has just been closed due to trail of blood up to where one of the victims was found. @3AW693 pic.twitter.com/3JE7U6jQyQ

— Pat Mitchell (@patty_mitchell) 13 апреля 2019 г.