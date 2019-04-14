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Стрельба в ночном клубе в Австралии: один из пострадавших скончался в больнице

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Стрельба в ночном клубе в Австралии: один из пострадавших скончался в больнице
10:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Неизвестный открыл стрельбу у входа в ночной клуб Love Machine в австралийском Мельбурне.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, в пригороде австралийского Мельбурна произошла стрельба близ ночного клуба, сообщает полиция штата Виктория. По данным правоохранителей, неизвестные открыли огонь по нескольким людям неподалеку от входа в ночной клуб.

Инцидент произошел около 3:20 по местному времени (20:20 по Киеву).

Как сообщает Daily Mail, в результате стрельбы ранения получили четыре человека. Все пострадавшие - мужчины. По данным газеты, двое раненых, один из которых охранник заведения, находятся в критическом состоянии, еще двое - госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.

Как сообщает издание, по предварительным данным, неизвестные открыли огонь по людям из угнанной машины Porsche Cayenne. Стрельба произошла у ночного клуба Love Machine. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.

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Позже стало известно, что один из пострадавших умер в больнице. В больнице остаются трое раненых. Состояние одного из них оценивается как критическое, травмы остальных не представляют угрозы жизни.

Сейчас полиция проверяет показания очевидцев относительно того, что стрельба по людям велась из угнанной машины Porsche Cayenne. Позже именно эта машина была найдена сгоревшей в пригороде Уоллерт.

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Жертвы, Пострадавшие, Мельбурн, Стрельба в Мельбурне.
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