Стрельба в ночном клубе в Австралии: один из пострадавших скончался в больнице

Новости мира: Неизвестный открыл стрельбу у входа в ночной клуб Love Machine в австралийском Мельбурне.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, в пригороде австралийского Мельбурна произошла стрельба близ ночного клуба, сообщает полиция штата Виктория. По данным правоохранителей, неизвестные открыли огонь по нескольким людям неподалеку от входа в ночной клуб.

Инцидент произошел около 3:20 по местному времени (20:20 по Киеву).

Как сообщает Daily Mail, в результате стрельбы ранения получили четыре человека. Все пострадавшие - мужчины. По данным газеты, двое раненых, один из которых охранник заведения, находятся в критическом состоянии, еще двое - госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.

Prahran shooting update: two people in critical conditions in the Alfred Hospital, a third is in a stable condition. The footpath on Chapel St has just been closed due to trail of blood up to where one of the victims was found. @3AW693 pic.twitter.com/3JE7U6jQyQ — Pat Mitchell (@patty_mitchell) 13 апреля 2019 г.

Three or four people shot outside Love Machine nightclub in Prahran at about 3.20am. Police yet to reveal further details including injuries and whether anyone is in custody. Malvern Road closes in both directions between Chapel Street and Surrey Road. @3AW693 pic.twitter.com/IE94U7pMAb — Pat Mitchell (@patty_mitchell) 13 апреля 2019 г.

Как сообщает издание, по предварительным данным, неизвестные открыли огонь по людям из угнанной машины Porsche Cayenne. Стрельба произошла у ночного клуба Love Machine. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.

Позже стало известно, что один из пострадавших умер в больнице. В больнице остаются трое раненых. Состояние одного из них оценивается как критическое, травмы остальных не представляют угрозы жизни.

Сейчас полиция проверяет показания очевидцев относительно того, что стрельба по людям велась из угнанной машины Porsche Cayenne. Позже именно эта машина была найдена сгоревшей в пригороде Уоллерт.