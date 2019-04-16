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Число погибших в Триполи возросло до 174 человек

Число погибших в Триполи возросло до 174 человек
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В ходе боевых действий в Ливии (Триполи) погибли по меньшей мере 174 человек, еще 756 человек получили ранения.

За время боев в районе столицы Ливии Триполи с 5 апреля погибли как минимум 174 человека, еще 756 человек получили ранения.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения ООН в Ливии в Twitter.

"Триполи: число погибших - 174, и 756 раненых", - сообщает организация.

В ВОЗ добавили, что в город прибыли дополнительные хирурги для помощи в проведении операций раненых.

Ранее сообщалось о 121 погибшем и 561 раненом.

Напомним, в начале апреля лидер военных формирований, базирующихся на востоке Ливии, генерал Халифа Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны Триполи.

Действия армии Хафтара близ Триполи забрали жизни более 120 человек

Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара прекратить наступление. Его силам удалось захватить аэропорт Триполи, однако вскоре правительственные войска Ливии освободили аэродром.

Боевые действия развернулись в преддверии намеченных на 14-16 апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

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Ливия, Боевики, Триполи, Халифа Хафтар.
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