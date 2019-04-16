В НАТО отреагировали на заявление РФ о полном прекращении сотрудничества

Новости мира: В Альянсе не увидели ничего нового в словах заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко о полном прекращении сотрудничества между НАТО и Россией.

В НАТО опровергли заявление России о том, что Альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", - говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

Накануне заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью остановили сотрудничество по гражданским и военным направлениям по инициативе Альянса.

В ответ на это Лунгеску отметила, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для военного и политического диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

Представительница альянса напомнила, что на саммите в Брюсселе в июле 2018 года НАТО исключило возможность возвращения к обычному состоянию дел до тех пор, пока в поведении России не произойдет "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств".

"НАТО готово к диалогу с Россией в целях ясного обозначения наших позиций, снижения рисков и усиление прозрачности", - сказала Лунгеску, отметив, что Альянс продолжает диалог с Россией на разных уровнях.

В качестве примера она привела встречи Совета НАТО-Россия, последняя из которых состоялась в январе, а также встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, последняя из которых состоялась в марте 2019 году в Мюнхене.

"Заместитель генерального секретаря НАТО продолжает регулярный диалог с российскими дипломатами. Мы также сохраняем военные каналы связи. Глава военного комитета НАТО и верховный командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе поддерживают прямые контакты с начальником генерального штаба вооруженных сил РФ. К примеру, генерал Скапарротти в декабре встречался с генералом Герасимовым", - добавила Лунгеску.