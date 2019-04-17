За один день в Венесуэле доллар подорожал почти на четверть

Новости мира: Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%.

Доллар США за день подорожал на 23% по отношению к венесуэльскому боливару. Об этом сообщает УНН на данные Центрального банка Венесуэлы, опубликованные во вторник.

Установленный им официальный обменный курс в настоящее время равен 4,1 тыс. боливаров за доллар, что почти на 800 боливаров больше, чем в понедельник.

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.

В марте этого года инфляция в стране, по оценке парламента, составила 1,62 млн процентов в годовом выражении.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост цен в Венесуэле в 2019 году и в 2020 году составит 10 млн процентов.