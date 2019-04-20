Гуайдо решил 1 мая запустить финальную фазу свержения Мадуро

Новости мира: Хуан Гуайдо готовит финальную фазу отстранения от власти Николаса Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.

"1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода"", - написал он в Twitter. Х.Гуайдо пообещал, что в первый день мая в демонстрациях против властей примут участие больше его сторонников, чем когда бы то ни было.

"Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти", - добавил оппозиционер. Н.Мадуро, который тоже активно использует Twitter, пока не комментировал эти планы Х.Гуайдо. Ранее в пятницу он рассуждал в этой сети о Страстной пятнице и об успехах кубинских революционеров.

"Я приветствую всех людей, которые сегодня вспоминают о нашем Господе Иисусе Христе. Христос - это бунтарь, который так и не подчинился римской империи. Он отдал свою жизнь ради того, чтобы нас спасти. В его учении мы находим силу, чтобы продолжать строить процветающую Венесуэлу. Аминь", - написал президент в Twitter.

Кроме того, Н.Мадуро написал сообщение о провалившейся 58 лет назад американской операции по свержению Фиделя Кастро на Кубе. "Менее 72 часов понадобилось, чтобы показать миру, на что способен свободный народ, защищающий свой суверенитет", - пишет Н.Мадуро. Х.Гуайдо ранее провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, а Н.Мадуро регулярно называет узурпатором. Сам Н.Мадуро использует этот же термин применительно к лидеру оппозиции.