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"Я снова победил их": экс-президент Перу оставил записку после самоубийства

"Я снова победил их": экс-президент Перу оставил записку после самоубийства
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Бывший президент Перу Алан Гарсия, который накануне выстрелил себе в голову, оставил предсмертную записку.

Экс-президент Перу Алан Гарсия, который покончил жизнь самоубийством, в своей предсмертной записке написал, что не виновен в коррупции.

Об этом сообщает El Tiempo.

Экс-президент Гарсия сообщил, что не брал взяток. "Из-за своих ошибок в управлении страной наши оппоненты избрали стратегию криминализации моего имени. Но они ничего не нашли, и я снова победил их, потому что они никогда не найдут ничего, кроме собственных спекуляций и разочарований. Не было ни счетов, ни взяток, ни богатства", – написал он.

Гарсия также добавил, что его смерть является "знаком презрения к противникам". "Я уже выполнил миссию, которую сам себе поставил", – подчеркнул он.

Бывший президент Перу Алан Гарсия совершил самоубийство, когда 17 апреля утром полиция пришла к нему домой арестовать по подозрению в коррупции. 

69-летний Гарсия скончался в среду в больнице города Лима.

Гарсия занимал пост президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.

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Перу, Коррупция, Президент Перу, Экс-президент Перу, Алан Гарсия.
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