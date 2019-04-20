"Я снова победил их": экс-президент Перу оставил записку после самоубийства

Новости мира: Бывший президент Перу Алан Гарсия, который накануне выстрелил себе в голову, оставил предсмертную записку.

Экс-президент Перу Алан Гарсия, который покончил жизнь самоубийством, в своей предсмертной записке написал, что не виновен в коррупции.

Об этом сообщает El Tiempo.

Экс-президент Гарсия сообщил, что не брал взяток. "Из-за своих ошибок в управлении страной наши оппоненты избрали стратегию криминализации моего имени. Но они ничего не нашли, и я снова победил их, потому что они никогда не найдут ничего, кроме собственных спекуляций и разочарований. Не было ни счетов, ни взяток, ни богатства", – написал он.

Гарсия также добавил, что его смерть является "знаком презрения к противникам". "Я уже выполнил миссию, которую сам себе поставил", – подчеркнул он.

Бывший президент Перу Алан Гарсия совершил самоубийство, когда 17 апреля утром полиция пришла к нему домой арестовать по подозрению в коррупции.

69-летний Гарсия скончался в среду в больнице города Лима.