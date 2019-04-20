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Жители Ливии требовали привлечения Хафтара к ответственности

Жители Ливии требовали привлечения Хафтара к ответственности
11:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В Ливии прошли многотысячные акции против действий армии Халифа Хафтара, участники требовали привлечения генерала к ответственности.

В Ливии прошли многотысячные манифестации против атак возглавляемых генералом Халифой Хафтаром «восточных сил» на столицу страны, Триполи.

Об этом сообщает "Анадолу".

"Массовые манифестации были организованы в городах Триполи и Мисурата", - говорится в сообщении.

Участники акций потребовали привлечь Хафтара к ответственности в качестве военного преступника за бомбардировки населенных пунктов.

Кроме того, протестующие осудили Францию и Египет за поддержку сил генерала Хафтара.

В ходе боев в столице Ливии Триполи с четвертого апреля погибли 213 человек, еще 1009 получили ранения, сообщила в соцсетях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Накануне ВОЗ сообщала, что в результате боев в Триполи погибли по меньшей мере 205 и ранения получили 913 человек.

По данным ВОЗ, районы боев в Ливии покинуло более 18 тысяч мирных жителей.

Министерство внутренних дел Ливии заявило, что приостанавливает все отношения с Францией из-за поддержки Хафтара и его Ливийской национальной армии.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

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Ливия, ВОЗ, Триполи, Халиф Хафтар.
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