ДТП с автобусом в Перу: По меньшей мере 8 погибших

Новости мира: В ДТП в Перу погибли восемь человек, которые ехали на похороны экс-президента.

В Перу потерпел крушение автобус с людьми, которые ехали на похороны бывшего президента Алана Гарсия. В ДТП погибли восемь человек.

Об этом сообщает SBS News.

"По меньшей мере восемь человек погибли в Перу после того, как автобус, следовавший на похороны бывшего президента Алана Гарсия, врезался в боковую часть моста", - говорится в сообщении.

Авария произошла на Панамериканском шоссе в Хуайра, примерно в 150 километрах к северу от Лимы. Отмечается, что автобус съехал со своей полосы и врезался в подпорную стену моста. Вследствие пять человек выпали из салона и упали с моста.

По информации СМИ, вследствие инцидента ранения получили 45 человек.

Как сообщалось, 69-летний Гарсия скончался 17 апреля в больнице Лимы после попытки самоубийства. Он выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинению в коррупции. В предсмертной записке написал, что не виноват.

Гарсия занимал пост президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.