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В Австралии начал работу первый избирательный участок

В Австралии начал работу первый избирательный участок
01:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: В посольстве Украины в Австралии открыли первый избирательный участок.

В субботу, 20 апреля, в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, которая расположена в посольстве Украины в Австралии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участки заграничного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

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Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Участок, образованный при посольстве Украины в столице Австралии — Канберре — открылся в 8:00 по местному времени (23:00 мск 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля). Отмечается, что в первом туре здесь проголосовало 125 избирателей.

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Украина, Австралия, Президент, Выборы 2019: Второй тур.
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