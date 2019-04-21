В Австралии начал работу первый избирательный участок

Новости мира: В посольстве Украины в Австралии открыли первый избирательный участок.

В субботу, 20 апреля, в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, которая расположена в посольстве Украины в Австралии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участки заграничного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Участок, образованный при посольстве Украины в столице Австралии — Канберре — открылся в 8:00 по местному времени (23:00 мск 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля). Отмечается, что в первом туре здесь проголосовало 125 избирателей.