Австрия продлит пограничный контроль с Венгрией и Словенией

Новости мира: Австрия, Германия и другие страны Шенгенской зоны вернули контроль на границах в 2015 году в разгар миграционного кризиса и с тех пор его не отменяли.

Австрия собирается продлить свой пограничный контроль с соседними государствами-членами ЕС, Венгрией и Словенией, по крайней мере до ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В письме к Европейской комиссии министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль настаивает на постоянно высоком количестве нелегальных мигрантов и "латентной угрозе терроризма", связанными с перспективой возвращения боевиков из бывших оплотов ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Кикль также ожидает роста наплыва мигрантов, которые будут следовать в Европу так называемым Балканским маршруту.

Срок действия действующего решения Австрии о пограничном контроле на внутренних границах ЕС истекает 11 мая.