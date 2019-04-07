Австрия продлит пограничный контроль с Венгрией и Словенией

Австрия собирается продлить свой пограничный контроль с соседними государствами-членами ЕС, Венгрией и Словенией, по крайней мере до ноября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В письме к Европейской комиссии министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль настаивает на постоянно высоком количестве нелегальных мигрантов и "латентной угрозе терроризма", связанными с перспективой возвращения боевиков из бывших оплотов ИГИЛ в Сирии и Ираке.
Кикль также ожидает роста наплыва мигрантов, которые будут следовать в Европу так называемым Балканским маршруту.
Срок действия действующего решения Австрии о пограничном контроле на внутренних границах ЕС истекает 11 мая.