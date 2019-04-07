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Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину

Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
05:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На территорию Украины не пустили лидера союза венгров Румынии

В субботу, 6 апреля, в Украину не пустили лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Келемена, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации Общество венгерской культуры Закарпатья. Он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде в Украину от пограничников.

"Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - добавил Келемен. Он не назвал период, на который ему запретили въезд в Украину. В Госпогранслужбе пока не прокомментировали инцидент.

Напоминаем, в Минске члены избирательной комиссии на выборах президента Украины не пустили на расположенный в посольстве Украины в Беларуси участок представителей российских средств массовой информации, сообщает "Радио Свобода".

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Украина, Румыния, Венгрия, Не пустили, Хунор Келемен.
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