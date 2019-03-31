РосСМИ не пустили на избирательный участок в Беларуси

Новости Украины: В Минске на избирательный участок в посольстве Украины не пустили российских журналистов.

В Минске члены избирательной комиссии на выборах президента Украины не пустили на расположенный в посольстве Украины в Беларуси участок представителей российских средств массовой информации, сообщает "Радио Свобода".

"Корреспонденты российских агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалов "Рен-ТВ" и "НТВ" снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины", - говорится в заметке, обнародованной на сайте "Радио Свобода" в воскресенье днем.

При этом издание уточняет, что участок могли посещать представители белорусских, украинских и других зарубежных СМИ.

Позже представители избирательной комиссии на зарубежном избирательном участке №900007 в Минске рассказали о причинах недопуска российских журналистов, передает корреспондент.

"Да, это действительно так. Это было решение нашей комиссии", - отметила собеседница, отвечая на вопрос о том, действительно ли российские СМИ были не допущены на участок.

"Это было сделано, чтобы не мешали работать, потому что, когда работают, например, украинские журналисты, или международные, они передают информацию так, как есть, не перекручивают ее и не мешают работе комиссии", - сказала она.

А вот с российскими СМИ все наоборот, они "снимают одно, показывают другое", добавили в комиссии.

Всего на территории Беларуси зарегистрировано око 12 тысяч украинских избирателей, которые могут проголосовать на двух участках: в посольстве Украины в Минске и в генеральном консульстве Украины в Бресте.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.