Оползень в Колумбии унес жизни по меньшей мере 17-ти человек

Новости мира: В Колумбии 17 человек погибли в результате оползня.

После мощных ливней за юго-западе Колумбии в результате оползня погибли 17 человек, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

"По меньшей мере 17 человек погибли в результате оползня, который произошел в воскресенье на юго-западе Колумбии", - говорится в публикации.

Отмечается, что как минимум пять человек получили ранения. Сообщается также о разрушении нескольких домов в городе Росас в регионе Каука.

Как уточняется, сдвиг почвы произошел после нескольких дней мощных ливней. Местные службы спасения продолжают поисковые работы, поэтому количество пострадавших может возрасти.