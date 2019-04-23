Наступление на Триполи: Армия Хафтара готовит новую атаку

Новости мира: Армия Хафтара объявила о планах нового наступления на столицу Ливии.

Представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице, сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Он опроверг информацию о том, что войска, верные правительству в Триполи, в ходе контрнаступления сумели вернуть утерянные позиции. Медленное продвижение Аль-Мисмари объяснил тем, что атаковать приходится в густонаселенных районах.

Источник испанского агентства EFE сообщил, что желание усилить атаку на Триполи объясняется скорым наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, когда сторонам, вероятно, придется согласиться на перемирие. При этом важнейшей целью для армии Хафтара станет захват и удержание международного аэропорта Триполи, бои за который велись последние несколько дней с переменным успехом.

Издание Adress Lybia, поддерживающее Хафтара, утверждает при этом, что ставка в ближайшее время будет сделана на захват военных баз в южных пригородах Триполи. Там указывают, что правительство в Триполи уже начало эвакуацию в город Мисурата к востоку от ливийской столицы.

По данным Всемирной организации здравоохранения в результате военных действий в районе Триполи погибли 254 человека, 1228 получили ранения, 32 тысячи человек вынуждены были сменить место жительства.