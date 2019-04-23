Собор Парижской Богоматери накрывают, чтобы защитить от дождей после пожара

Новости мира: В связи с тем, что в Париже ожидаются ливни и грозы, альпинисты накроют пострадавшую в результате пожара часть здания Собора Парижской Богоматери брезентом.

Архитекторы, работающие на месте пожара в Соборе Парижской Богоматери, решили защитить от дождя пострадавшие части здания. По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Париже ожидаются ливни, а также возможны грозы.

В связи с тем, что во время тушения пожара, здание Собора Парижской Богоматери было также подтоплено, а часть вообще обвалилась, пострадавшие части исторического собора закроют брезентом и укрепят балками. Все работы по укреплению будут проводить альпинисты.

Сообщается, что было принято решение установить большой специально построенный "зонтик" на крыше, который будет защищать сооружение во время реконструкции. Однако, поскольку такая конструкция еще не готова, а угроза нового затопления здания очень серьезна, было принято решение защитить пострадавшую часть здания.

Напомним, на прошлой неделе специалисты начали работы по укреплению нескольких элементов Собора Парижской Богоматери, которые могут обрушиться в результате пожара.

По последней информации, полиция открыла доступ в кварталы, прилегающие к собору Парижской Богоматери. Туристы вновь могут увидеть один из символов французской столицы вблизи. Собор Парижской Богоматери, в котором произошел разрушительный пожар, не будет закрыт для посетителей на протяжении 5 лет.