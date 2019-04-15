В Соборе Парижской Богоматери сильный пожар (Фото, Видео)

Новости мира: Во Франции пылает Собор Парижской Богоматери, пожарные ликвидируют пламя на месте проведения реставрационных работ.

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора. Также на крыше видны языки пламени.

По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

Шпиль Собора Парижской Богоматери, в котором ранее в понедельник вспыхнул пожар, обрушился, сообщает французская газета "Монд".

Мэр Парижа Анн Идальго написала в твиттере: "Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".

"Мы (городские власти - ред.) мобилизованы на месте происшествия. Призываем всех соблюдать периметр безопасности", - добавила она.

В то же время представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. "Будет гореть еще долго", - сказал он.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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