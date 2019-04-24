Скачать
Среда, 24.04.2019
Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
Мэй в разговоре с Зеленским призвала к совместной работе над сдерживанием РФ
Мэй в разговоре с Зеленским призвала к совместной работе над сдерживанием РФ
Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах
Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах
Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера
Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера

СМИ: В столице Ливии похищен замминистра обороны

СМИ: В столице Ливии похищен замминистра обороны
02:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Ливии похитили заместителя министра обороны.

Неизвестные вооруженные лица похитили в столице страны заместителя министра обороны правительства национального согласия.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственный источник.

"В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные лица похитили заместителя министра обороны признанного ООН правительства национального согласия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похищение произошло еще в понедельник вечером. Однако в правительстве до сих пор никак не прокомментировали инцидент.

Наступление на Триполи: Армия Хафтара готовит новую атаку

Сейчас в Ливии действуют два враждующих правительства: признанное международным сообществом и ООН правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем - и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который базируется на востоке страны, опираясь на поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА).

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Фаиз Сарадж приказал подконтрольным ему формированием занять оборону. Вскоре все военные силы, дислоцированные в Триполи, анонсировали кампанию «Вулкан гнева» с целью противостояния ЛНА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливия, Триполи, Халифа Хафтар, ЛНА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
02 "Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"
03 В Париже масштабный пожар на территории Версаля
04 Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
05 У Порошенко озвучили планы на будущее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран признал армию США террористами
Иран признал армию США террористами
Биологические виды под угрозой вымирания в ближайшие десятилетия
Биологические виды на Земле под угрозой вымирания
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)
Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь