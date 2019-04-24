СМИ: В столице Ливии похищен замминистра обороны

Новости мира: В Ливии похитили заместителя министра обороны.

Неизвестные вооруженные лица похитили в столице страны заместителя министра обороны правительства национального согласия.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственный источник.

"В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные лица похитили заместителя министра обороны признанного ООН правительства национального согласия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похищение произошло еще в понедельник вечером. Однако в правительстве до сих пор никак не прокомментировали инцидент.

Сейчас в Ливии действуют два враждующих правительства: признанное международным сообществом и ООН правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем - и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который базируется на востоке страны, опираясь на поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА).

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Фаиз Сарадж приказал подконтрольным ему формированием занять оборону. Вскоре все военные силы, дислоцированные в Триполи, анонсировали кампанию «Вулкан гнева» с целью противостояния ЛНА.