В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло

Новости мира: Власти Египта восстанавливает общенациональное чрезвычайное положение на 3 месяца.

Правительство Египта вводит в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца, передало в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на декрет египетских властей.

В частности, в ряде северных районов Синайского полуострова, граничащих с Израилем и сектором Газа, установлен комендантский час.

В то же время Bloomberg отмечает, что непосредственная причина этого шага пока не названа.

Однако, напоминает агентство, ранее Египет уже вводил режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова в рамках борьбы против исламских экстремистов. Кроме того, до свержения в 2011 году президента Хосни Мубарака Египет уже проходил через периоды чрезвычайного положения.