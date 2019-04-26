Правительство Канады решило оставить войска в Египте еще на три года

Новости мира: Военные Канады останутся в Египте еще на три года.

Канада решила еще на три года продлить свое участие в международной миротворческой операции на Синайском полуострове.

Об этом заявили в министерстве обороны Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Правительство Канады продлило до 31 марта 2022 года операцию CALUMET - вклад Вооруженных сил Канады в международные силы и наблюдателей на Синайском полуострове", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в рамках своих обновленных обязательств, Канада отправит в Египет 55 членов Вооруженных сил.

"В канадский контингент входят старшие советники, персонал штаб-квартиры и эксперты в таких сферах, как удаленное наблюдение, логистика, инженерное дело, патрулирование и тренировки. Этот личный состав будет выполнять руководящие и высокоспециализированные роли, поддерживая и усиливая ключевые возможности Международных сил и наблюдателей", - подчеркнули в ведомстве.

Канадские военные преимущественно выполнять свои функции с базы Международных сил в египетском эль-Горахе.

Как известно, Международные силы и наблюдатели — независимая организация, имеющая миротворческие обязательства на Синайском полуострове. Она была создана в 1981 году США, Египтом и Израилем и отвечает за надзор за исполнением составляющих, связанных с безопасностью, мирного соглашения 1979 года между Израилем и Египтом. Международные силы и наблюдатели состоят из порядка 1200 человек из 12 стран: Австралии, Канады, Колумбии, Чехии, Франции, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Республики острова Фиджи, Великобритании, США и Уругвая.