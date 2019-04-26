На Мозамбик обрушился новый мощный циклон

Циклон Кеннет обрушился на Мозамбик вечером 25 апреля, десятки тысяч людей были эвакуированы.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Сообщается, что циклон Кеннет обрушился на северный Мозамбик с сильными ветрами до 220 километров в час поздно вечером в четверг после того, как за ночь убил трех человек на Коморских островах.
Отмечается, что всего шесть недель назад циклон Идай опустошил центральную часть страны и оставил сотни погибших.
Напомним: министр по вопросам окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейя в воскресенье, 24 марта, сообщил, что в результате природной катастрофы, которая вызвана тропическим циклоном "Идай" количество жертв составило по меньшей мере 644 человека.