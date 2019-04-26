В Мексике нелегалы сбежали из центра задержания

Новости мира: Более тысячи нелегалов устроили бунт и сбежали из центра задержания на Юге Мексики, местонахождение 600 человек остается неизвестным до сих пор.

Не менее 1,3 тыс. нелегальных иммигрантов накануне совершили побег из центра задержания в городе Тапачула на юге Мексики, сообщают в пятницу западные СМИ.

Побегу предшествовал массовый бунт, который устроили во время обеда несколько человек, содержавшихся в центре. Также бунтующие угрожали поджечь центр задержания. в знак протеста против того, что центр не рассчитан на прием такого большого числа людей.

Однако в итоге 700 сбежавших предпочли вскоре вернуться назад. Местонахождение еще 600 человек остается неизвестным.

Большинство сбежавших - выходцы с Кубы, уточняют СМИ.

По данным СМИ, центр в Тапачуле рассчитан на прием 900 человек, однако численность лиц, содержащихся в нем, порой достигала 3 тыс. человек. В центре уже трижды, в том числе накануне, вспыхивали бунты.

С октября прошлого года десятки тысяч нелегалов - выходцев из стран Латинской Америки - собираются в караваны и пересекают Мексику в надежде попасть на территорию США.

Однако президент США Дональд Трамп неоднократно грозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть в США.