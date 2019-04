США направили армию к границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты.

"В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

При этом Д.Трамп вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся в США.

Ранее сообщалось, Министерство обороны США заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 апреля 2019 г.