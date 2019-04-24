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США направили армию к границе с Мексикой

США направили армию к границе с Мексикой
16:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп распорядился направить солдат США на границу с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты.

"В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

При этом Д.Трамп вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся в США.

Ранее сообщалось, Министерство обороны США заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявял, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

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США, Мексика, Армия США, Дональд Трамп.
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