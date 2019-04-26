В Судане продолжаются акции протестов

Новости мира: В Судане демонстранты продолжают требовать передать власть гражданской администрации.

В столице Судана протестующие продолжают требовать от военной администрации передать власть в стране гражданскому правительству.

Об этом сообщает AFP.

"Тысячи суданских демонстрантов пришли на еженедельные молитвы возле штаб-квартиры военных в пятницу, через день после того, как большие толпы демонстрантов заполнили город Хартум, с требованием к военному совету передать власть гражданским", - говорится в сообщении.

Протестующие массово митингуют в центре Хартума с 6 апреля, сначала требуя свержения режима отстраненного президента Омара аль-Башира. Но после того, как 11 апреля его выгнали с помощью военных, протестующие продолжили свой протест, требуя от военного совета, который взял власть в свои руки передать властные полномочия гражданской администрации.

Несмотря на международную поддержку протестов, военный совет до сих пор сопротивляется передаче полномочий, хотя трое ее членов ушли в отставку в среду на фоне давления со стороны уличных протестов.

Как сообщалось ранее, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти президента Омара аль-Башира и его правительство.