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Гуайдо призвал военных Венесуэлы перейти на его сторону

Гуайдо призвал военных Венесуэлы перейти на его сторону
09:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Временный президент США Хуан Гуайдо привал военнослужащих прекратить поддерживать действующий режим Николаса Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает AFP.

По словам Гуайдо, поддержка армии станет "фундаментальной" в процессе устранения действующего президента Мадуро от власти в Венесуэле. Однако он добавил, что "время идет, а ожидание не может быть вечным".

Также Гуайдо напомнил военным лидерам, что сейчас они имеют "историческую возможность, которая лежит на их плечах".

Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции анонсировал масштабные акции протеста в мае, целью которых будет устранение Мадуро от власти.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо, Режим Мадуро.
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