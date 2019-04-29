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Забастовка профсоюзов в Аргентине: 350 авиарейсов будут отменены

Забастовка профсоюзов в Аргентине: 350 авиарейсов будут отменены
01:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В Аргентине из-за забастовки отменили более 300 авиарейсов.

Аргентинский авиаперевозчик, который контролируется правительством, Aerolineas Argentinas в воскресенье сообщил, что они вынуждены отменить все запланированные рейсы на вторник, 30 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмена рейсов связано с общенациональной забастовкой профсоюзов, выступающих против жесткой программы экономии президента страны Маурсио Макри.

Десятки тысяч пассажиров в Скандинавии пострадали от забастовки пилотов

Эта 24-часовой перерыв в работе сможет закрыть большую часть экономики Аргентины, пострадавшей от рецессии и инфляции, вызванной попытками Макри восстановить свой имидж накануне выборов, где он намерен идти на второй срок.

В заявлении авиакомпании говорится, что отмена рейсов коснется 350 авиаперевозок и 22 тыс. пассажиров.

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Забастовка, Аргентина, Авиалинии, Aerolineas Argentinas.
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