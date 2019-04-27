Десятки тысяч пассажиров в Скандинавии пострадали от забастовки пилотов

Новости мира: С пятницы по всей территории Скандинавии продолжается забастовка пилотов самолетов.

Скандинавская авиакомпания SAS отменила сотни рейсов, запланированных на воскресенье, из-за забастовки пилотов, которая уже нарушила планы десятков тысяч пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пилоты SAS объявили забастовку в пятницу, когда не удалось достичь договоренностей во время переговоров по заработной плате. Около 70% рейсов авиакомпании были отменены. Забастовка повлияет на около 170 000 пассажиров только за выходные.

"Мы глубоко сожалеем, что наши клиенты пострадали от длительной забастовке пилотов", - говорится в заявлении SAS, опубликованном в субботу. В заявлении сказано, что забастовка продлится до конца выходных.

"Из-за забастовки, по оценкам, пострадают еще 64 000 пассажиров, когда 587 рейсов будут отменены по всей Скандинавии", - говорится в заявлении.

SAS заявила, что приняла меры, такие как предоставление бесплатного питания пассажирам, которые ожидают альтернативных рейсов в аэропортах по всей Скандинавии. Однако в социальных сетях несколько путешественников пожаловались на то, что им не удалось связаться с отделом обслуживания клиентов авиакомпании.

Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что она не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, учитывая их и без того "высокую среднюю заработную плату в размере 93 тыс. шведских крон ($ 9769) в месяц".

Ассоциация пилотов заявила, что рабочие графики, а не заработная плата, были в центре внимания переговоров, поскольку большинство пилотов SAS имеют сменные графики работы.