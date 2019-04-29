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Протесты в Судане: Деятельность профсоюзов заморожена

Протесты в Судане: Деятельность профсоюзов заморожена
04:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Военный совет Судана приостановил деятельность профсоюзов, которые начали протесты в стране.

Переходный Военный совет Судана принял решение заморозить деятельность профсоюзов, профессиональных объединений и Союза суданских работодателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство SUNA.

Как отмечается в указе главы Военного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана, "их функции временно передаются нескольким специально создаваемым комитетам". О причинах этого решения не сообщается.

Именно Ассоциация профсоюзов выступила в стране основной мобилизующей силой протестного движения, подняв десятки тысяч человек на демонстрации, которые не прекращаются и поныне.

В Судане продолжаются акции протестов

Несмотря на неоднократные призывы армии к участникам сидячей забастовки перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил Судана разойтись, протестующие продолжают свою акцию и заявляют, что покинут площадь только после соответствующего призыва профсоюзов.

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Все по теме:

Судан, Протесты, Профсоюзы, Абдель Фаттах аль-Бурхан.
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