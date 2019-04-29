Наступление на Триполи: Правительство Ливии обвинило Совбез ООН в бездействии

Новости мира: Правительство национального согласия призвало расследовать действия стран, оказывающих поддержку наступлению на Триполи.

Правительство национального согласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездействии, позволившем армии генерала Хафтара начать наступление на столицу страны Триполи.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление правительства национального согласия Ливии.

"ООН и Совбез ООН несут прямую ответственность за бездействие перед лицом преступлений, совершаемых генералом Хафтаром", - говорится в заявлении.

"Мы готовы противостоять Хафтару, а также обратимся в международные судебные инстанции с иском к странам, поддерживающим эти действия", - пообещали в правительстве нацсогласия.

Как сообщалось ранее, подразделения Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара 4 апреля начали наступление на Триполи. При этом они неоднократно наносили воздушные удары по городу.