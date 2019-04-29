Скачать
Понедельник, 29.04.2019
В правительстве Шотландии зазвучали призывы о независимости от Великобритании
В правительстве Шотландии зазвучали призывы о независимости от Великобритании
Наступление на Триполи: Правительство Ливии обвинило Совбез ООН в бездействии
Правительство Ливии обвинило Совбез ООН в бездействии
Агуэро покорилось уникальное достижение Анри в АПЛ
Агуэро покорилось уникальное достижение Анри в АПЛ
Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников
Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников

Армия Хафтара не смогла захватить международный аэропорт Триполи: Бои продолжаются

Армия Хафтара не смогла захватить международный аэропорт Триполи: Бои продолжаются
06:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи.

В предместьях Триполи продолжаются бои между силами, подконтрольными национальному правительству Ливии и армией фельдмаршала Халифа Хафтара. Силы правительства смогли оттеснить противника в южных районах города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Al-Jazeera.

В районе Айн-Зара к югу от ливийской столицы военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. Ситуация в других частях города остается нестабильной.

Наступление на Триполи: Правительство Ливии обвинило Совбез ООН в бездействии

Информацию об успехах сил правительства подтвердил катарский телеканал Al-Jazeera. Подразделениям Хафтара до сих пор не удалось занять международный аэропорт, который остается под контролем правительственных войск. Бои продолжаются в непосредственной близости от аэропорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливия, Триполи, Халифа Хафтар, Айн-Зара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
02 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
03 Во Львове аноним "заминировал" сразу семь храмов
04 В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
05 В Харьковской области парень упал с моста, пытаясь сделать селфи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха на Донбассе: боевики один раз нарушили режим тишины
Пасха в ООС: боевики один раз нарушили режим тишины
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Венесуэла покидает ОАГ
Венесуэла покидает ОАГ
Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь