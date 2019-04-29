Армия Хафтара не смогла захватить международный аэропорт Триполи: Бои продолжаются

Новости мира: Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи.

В предместьях Триполи продолжаются бои между силами, подконтрольными национальному правительству Ливии и армией фельдмаршала Халифа Хафтара. Силы правительства смогли оттеснить противника в южных районах города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Al-Jazeera.

В районе Айн-Зара к югу от ливийской столицы военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. Ситуация в других частях города остается нестабильной.

Информацию об успехах сил правительства подтвердил катарский телеканал Al-Jazeera. Подразделениям Хафтара до сих пор не удалось занять международный аэропорт, который остается под контролем правительственных войск. Бои продолжаются в непосредственной близости от аэропорта.