Армия Хафтара не смогла захватить международный аэропорт Триполи: Бои продолжаются

В предместьях Триполи продолжаются бои между силами, подконтрольными национальному правительству Ливии и армией фельдмаршала Халифа Хафтара. Силы правительства смогли оттеснить противника в южных районах города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Al-Jazeera.
В районе Айн-Зара к югу от ливийской столицы военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. Ситуация в других частях города остается нестабильной.
Video showing LNA still controls #Tripoli Airport #Libya pic.twitter.com/oW1AiVmsTw
— Ali Ahmed (@LibyaPro2) 28 апреля 2019 г.
Информацию об успехах сил правительства подтвердил катарский телеканал Al-Jazeera. Подразделениям Хафтара до сих пор не удалось занять международный аэропорт, который остается под контролем правительственных войск. Бои продолжаются в непосредственной близости от аэропорта.