В Новой Зеландии в ДТП погибли восемь человек

Новости мира: В центральной части Северного острова Новой Зеландии случилось ДТП, в котором погибли восемь человек

Трагедия, унесшая жизни восьми человек, произошла в центральной части Северного острова.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию Новой Зеландии.

“В воскресенье утром на шоссе номер 1 к северу от озера Таупо в центральной части Северного острова произошло ДТП, приведшее к гибели восьми человек, еще один получил тяжелые ранения”, - говорится в сообщении.

По данным полиции, произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из которых находились восемь человек, а в другом - только водитель. Отмечается, что выжил лишь 9-летний мальчик, но он в критическом состоянии.