Террористы напали на церковь в Буркина-Фасо: Шестеро погибших

В Буркина-Фасо террористы напали на протестантскую церковь, шестеро христиан погибли.
Об этом информирует BBC.
"Боевики открыли огонь в церкви на севере Буркина-Фасо и убили по меньшей мере шесть человек", - сообщили местные чиновники.
Нападавшие прибыли на семи мотоциклах в конце воскресной службы, они убили пастора, двух его сыновей и еще троих верующих.
Это первая атака на церковь с 2016 года, когда в стране начались акции насилия радикалов, связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.
Воскресное нападение на протестантскую церковь произошло в маленьком городке Сильгаджи вблизи города Джибо, столице провинции Сум, около 12:00 по местному времени.
Количество нападавших или их возможная принадлежность пока не известна.