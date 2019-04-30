Террористы напали на церковь в Буркина-Фасо: Шестеро погибших

Новости мира: В Буркина-Фасо террористы напали на церковь, есть погибшие.

В Буркина-Фасо террористы напали на протестантскую церковь, шестеро христиан погибли.

Об этом информирует BBC.

"Боевики открыли огонь в церкви на севере Буркина-Фасо и убили по меньшей мере шесть человек", - сообщили местные чиновники.

Нападавшие прибыли на семи мотоциклах в конце воскресной службы, они убили пастора, двух его сыновей и еще троих верующих.

Это первая атака на церковь с 2016 года, когда в стране начались акции насилия радикалов, связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.

Воскресное нападение на протестантскую церковь произошло в маленьком городке Сильгаджи вблизи города Джибо, столице провинции Сум, около 12:00 по местному времени.

Количество нападавших или их возможная принадлежность пока не известна.