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На Шри-Ланке после терактов запретили паранджу

На Шри-Ланке после терактов запретили паранджу
09:49 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Власти Шри-Ланки ввели запрет на ношение предметов одежды, полностью покрывающих лицо, в том числе мусульманских женских головных уборов.

Как сообщает Anadolu Agency, такое решение принято в целях общественной безопасности после кровавых терактов

Запрет на ношение "любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности" вводится с 29 апреля.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.

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В результате серии взрывов погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Позже сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.

22 апреля в г.Коломбо на Шри-Ланке прогремел новый взрыв: во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.

В результате всех терактов погибло 310 человек.

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Жертвы, Теракты, Взрывы, Шри-Ланка, ИГИЛ.
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