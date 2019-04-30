Количество жертв циклона "Кеннет" возросло до 38 человек

Новости мира: Второй за последние месяцы циклон в Мозамбике унес уже 38 жизней.

Циклон "Кеннет", обрушившийся на Мозамбик, уже привел к гибели 38 человек.

Об этом информирует BBC.

"Количество погибших в результате циклона на севере Мозамбика возросло до 38 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас работники гуманитарных организаций пытаются добраться до районов, которые подверглись самому сильному удару стихии.

Циклон "Кеннет", обрушившийся на Мозамбик на прошлой неделе, нанес ущерб тысячам домов. Ливни, вызванные им, до сих пор не утихают. Из-за этого отменены полеты самолетов, что препятствует отправке помощи пострадавшим.

По оценкам синоптиков, этот циклон принесет вдвое больше осадков, чем "Идай", который недавно унес свыше 900 жизней в Мозамбике, Малави и Зимбабве.