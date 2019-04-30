В Мексике автобус с туристами потерял управление: 11 погибших

Новости мира: 11 человек погибли в автокатастрофе в Мексике.

11 человек погибли, более 20 получили травмы в результате ДТП в штате Сакатекас на севере Мексики.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местное ведомство гражданской обороны.

"Туристический автобус, в котором находились более 40 человек, потерял управление и вылетел с дороги у города Рио-Гранде в штате Сакатекас. Пострадавшие доставлены в близлежащую больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобус следовал из Мехико в штат Коауила, и большинство его пассажиров были предпринимателями.

По результатам предварительного расследования, причиной аварии стала усталость водителя. Детали происшествия выясняются.