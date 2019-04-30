В Новой Зеландии предотвратили новый теракт

Новости мира: В новозеландском Крайстчерче предотвратили новый теракт в том же районе, в котором в марте произошел массовый расстрел в мечетях.

Полиция Новой Зеландии задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города. Об этом сообщает Stuff.

По данным полиции, подозреваемое взрывное устройство было обнаружено на свободном участке в Крайстчерче. Пакет вместе с боеприпасами оставили на Ньюкасл-стрит в пригороде Филлипстауна. На место прибыли правоохранители, медики, взрывотехники и спасатели.

Сообщается, что взрывотехники обезвредили опасный предмет. После сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города полиция задержала подозреваемого 33-летнего мужчину.

Напомним, 15 марта в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атаки погибли 50 человек, еще 50 были ранены. Премьер-министр страны заявила, что нападения являются террористическим актами.