ООН призывает к безопасным коридорам для жителей Триполи

Новости мира: В ООН выступили с новыми заявлением по ситуации в Ливии с призывом создать безопасные коридоры.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны конфликта в Ливии создать безопасные коридоры для вывода мирных жителей из зоны боев в Триполи.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Бачелет подчеркнула настоятельную необходимость создания безопасных гуманитарных коридоров для заблокированных гражданских лиц и присоединилась к призывам о немедленном прекращении огня и возобновлении политических переговоров», - говорится в сообщении.

По данным ООН, эскалация насилия в Триполи и в округе с начала апреля привела к перемещению 42 000 человек. Тысячи людей оказались в ловушке на южной окраине Триполи. Верховный комиссар предупредила, что увеличение воздушных налетов и обстрелов в жилых кварталах может привести к новым жертвам среди гражданского населения, разрушению инфраструктуры и продолжающемуся перемещению.

Она также призвала все стороны в полной мере соблюдать нормы международного права.

«Я напоминаю всем сторонам в конфликте, что применение взрывного оружия с неизбирательным эффектом в густонаселенных районах является нарушением международного гуманитарного права и прав человека», - заявила комиссар.