Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле

Новости мира: Николас Мадуро объявил, что попытка государственного переворота со стороны оппозиции и ее сторонников потерпела поражение.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подавлении попытки государственного переворота, которой его правительство назвало новую волну протестов оппозиции.

Об этом сообщает AFP.

"Вечером во вторник Мадуро объявил победу над восстанием, поздравив вооружённые силы с победой над «этой небольшой группой, которая намеревалась распространять насилие посредством путчистских стычек", - говорится в сообщении.

Мадуро отметил, что восстание "не останется безнаказанным» и прокуратура возбудит уголовное дело в связи с «серьёзными преступлениями, совершенными против конституции, верховенства закона и права на мир".

Во вторник Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей стадии "Операции Свобода" с целью свержения режима Николаса Мадуро. В правительстве Венесуэлы заявили о попытке переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

Тысячи сторонников венесуэльской оппозиции вышли на шоссе возле авиабазы "Ла Карлота" в Каракасе. Солдаты, поддерживающие Гуайдо, носили синие нарукавные повязки, чтобы продемонстрировать свою преданность лидеру оппозиции. Полиция и поддерживающие Мадуро военные встретили демонстрантов слезоточивым газом, водяными пушками и бронетехникой. Лоялисты режима въехали в толпу манифестантов на бронированных автомобилях, в результате чего пострадали люди.

Согласно представителям здравоохранения Венесуэлы, в ходе столкновений в Каракасе 69 человек получили ранения, в том числе двое - пулевые.