Протесты в Венесуэле: десятки пострадавших, отключены соцсети и телеканалы

Число пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле достигло 71 человека, сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, все они доставлены в больницу.
В частности, 43 человека получили ранения резиновыми пулями, а двое - огнестрельные . 25 человек получили различного рода травмы. Еще один демонстрант потерял сознание. Ранее сообщалось о 50 пострадавших в результате беспорядков в Каракасе.
В свою очередь, глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил протестующих о том, что армия готова применить оружие в случае эскалации насилия на улицах.
"Те, кто насильно проникнут в президентский дворец, будут насильно выдворены оттуда. Вооруженные силы страны применят оружие для защиты суверенитета и независимости страны", - заявил Лопес.
[#VIDEO] Así fue como la policía de Miranda enfrentó a los colectivos que dispararon contra las personas desde dentro del Ministerio del Transporte en Chacao https://t.co/O1QP0VqoTT
Vía: @luisgonzaloprz pic.twitter.com/cwNsyIeVoR
— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 1 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.
Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение президента Николаса Мадуро.
Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.
В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.