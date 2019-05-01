Скачать
Среда, 01.05.2019
С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения
С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения
Циклон Valentin: спасатели предупреждает об ухудшении погодных условий
Циклон Valentin: спасатели предупреждает об ухудшении погоды
Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда

Протесты в Венесуэле: десятки пострадавших, отключены соцсети и телеканалы

Смотрите фото (4)
Протесты в Венесуэле: десятки пострадавших, отключены соцсети и телеканалы
09:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: По меньшей мере 71 человек пострадал в ходе беспорядков в Каракасе.

Число пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле достигло 71 человека, сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, все они доставлены в больницу.

В частности, 43 человека получили ранения резиновыми пулями, а двое - огнестрельные . 25 человек получили различного рода травмы. Еще один демонстрант потерял сознание. Ранее сообщалось о 50 пострадавших в результате беспорядков в Каракасе.

В свою очередь, глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил протестующих о том, что армия готова применить оружие в случае эскалации насилия на улицах.

"Те, кто насильно проникнут в президентский дворец, будут насильно выдворены оттуда. Вооруженные силы страны применят оружие для защиты суверенитета и независимости страны", - заявил Лопес.

Ранее сообщалось, что временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение президента Николаса Мадуро.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

Помпео сообщил, что Мадуро хотел сбежать на Кубу, но его остановили русские

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Венесуэла, Николас Мадуро, Каракас, Протесты в Венесуэле, Хуан Гуайдо, Режим Мадуро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
02 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
03 Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
04 Почему полезно просыпаться в 6 утра
05 Гороскоп на сегодня, 1 мая 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
В Японии новый император взошел на престол
В Японии новый император взошел на престол
Google отметил дудлом День труда 2019
Google отметил дудлом День труда 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь