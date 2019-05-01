Протесты в Венесуэле: десятки пострадавших, отключены соцсети и телеканалы

Новости мира: По меньшей мере 71 человек пострадал в ходе беспорядков в Каракасе.

Число пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле достигло 71 человека, сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, все они доставлены в больницу.

В частности, 43 человека получили ранения резиновыми пулями, а двое - огнестрельные . 25 человек получили различного рода травмы. Еще один демонстрант потерял сознание. Ранее сообщалось о 50 пострадавших в результате беспорядков в Каракасе.

В свою очередь, глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил протестующих о том, что армия готова применить оружие в случае эскалации насилия на улицах.

"Те, кто насильно проникнут в президентский дворец, будут насильно выдворены оттуда. Вооруженные силы страны применят оружие для защиты суверенитета и независимости страны", - заявил Лопес.

[#VIDEO] Así fue como la policía de Miranda enfrentó a los colectivos que dispararon contra las personas desde dentro del Ministerio del Transporte en Chacao https://t.co/O1QP0VqoTT Vía: @luisgonzaloprz pic.twitter.com/cwNsyIeVoR — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 1 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение президента Николаса Мадуро.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.