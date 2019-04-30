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Гуайдо заявил, что близок к смещению Мадуро

Гуайдо заявил, что близок к смещению Мадуро
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что начал “заключительную фазу” своего плана по смещению Николаса Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что начал “заключительную фазу” своего плана по смещению президента Николаса Мадуро, призвав венесуэльцев и военных поддержать его, сообщает Reuters.

Журналист агентства позже видел, как силы безопасности стреляли выпустили слезоточивый газ по Гуайдо и около 70 вооруженным людям в военной форме возле военно-воздушной базы в Каракасе.

Вместе с тем власти страны заявили, что незамедлительно пресекли попытку военного переворота.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино утверждает, что Вооруженные силы защищают Конституцию и законную власть, и что военные сообщают о спокойной обстановке в своих подразделениях по всей Венесуэле.

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В свою очередь министр информации Хорхе Родригес написал в Twitter, что правительство противостоит небольшой группе “военных предателей”, стремящихся способствовать перевороту.

Сам Гуайдо в Twitter разместил видео, где он стоит рядом с мужчинами в военной форме, и заявил, что “национальные вооруженные силы приняли правильное решение, и они рассчитывают на поддержку венесуэльского народа”.

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Ранее Гуайдо призвал венесуэльцев завтра выйти на акции протеста против Мадуро.

Около 50 стран, включая США, признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, Вашингтон ввел санкции, чтобы попытаться свергнуть Мадуро.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Каракас, Хуан Гуайдо.
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