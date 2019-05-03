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Министр юстиции Кипра подал в отставку

Министр юстиции Кипра подал в отставку
06:02 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: На Кипре из-за провального дела серийного убийцы подал в отставку министр юстиции.

На Кипре министр юстиции уходит в отставку из-за провального расследования резонансного уголовного дела серийного убийцы женщин-иммигранток.

Об этом сообщает BBC.

"Кипрский министр юстиции ушел в отставку после того, как подозреваемый серийный убийца признался, что убил семь женщин-иммигранток, по делу, которое почти три года не могли раскрыть правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Министр Ионас Николау сказал, что уходит с поста с чувством "политической ответственности", добавив, что он лично не занимался расследованием дела.

Однако чиновников, причастных к расследованию, обвиняют в ненадлежащем расследовании случаев пропажи без вести людей, поскольку жертвами были мигранты. Протестующие ранее призвали министра юстиции и начальника полиции Кипра уйти в отставку, обвиняя чиновников в халатности и расизме.

Напоминаем, на Кипре расследуют первый случай вероятного серийного убийства - военнослужащий признался в убийстве пяти женщин и двух девочек.

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Кипр, Отставка, Министр юстиции, Серийный убийца.
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