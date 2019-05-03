Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции

Венесуэльский Верховный суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии "Народная воля", который на данный момент вместе с семьей скрывается в посольстве Испании в Каракасе.
Об этом сообщает The Japan Times.
"Верховный суд Венесуэлы в четверг выдал ордер на арест оппозиционного деятеля Леопольдо Лопеса, который скрывается в испанском посольстве после того, как его освободили из-под домашнего ареста два дня назад военные повстанцы", - говорится в сообщении.
Лопес в течение многих лет считался лидером венесуэльской оппозиции, в 2014 году его приговорили к 13 годам лишения свободы и посадили под домашний арест.
Военнослужащие, перешедшие на сторону временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, 30 апреля уволили Лопеса.
Позже того же дня Лопес искал убежища в чилийском посольстве с женой и дочкой, прежде чем переехать в посольство Испании. На данный момент он находится в испанской дипмиссии в Каракасе.
Верховный суд Венесуэлы обвинил 48-летнего Лопеса в "грубом" нарушении условий его домашнего ареста.
Правительство Испании уже объявило Венесуэле, что не намерено выдавать оппозиционера режима Николаса Мадуро.
Во вторник, 30 апреля, Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей стадии "Операции Свобода" с целью свержения режима Мадуро. В правительстве Венесуэлы заявили о попытке переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией. В то же время Госдепартамент США подтвердил, что полностью поддерживает борьбу народа Венесуэлы за свободу и демократию.
1 мая по Венесуэле прокатилась новая волна протестов оппозиции с целью устранения от власти Мадуро.
Во время акций протеста в Венесуэле пострадали более 300 человек, четыре человека погибли.