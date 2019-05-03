Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции

Новости мира: Венесуэльский суд 2 мая выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии "Народная воля".

Венесуэльский Верховный суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии "Народная воля", который на данный момент вместе с семьей скрывается в посольстве Испании в Каракасе.

Об этом сообщает The Japan Times.

"Верховный суд Венесуэлы в четверг выдал ордер на арест оппозиционного деятеля Леопольдо Лопеса, который скрывается в испанском посольстве после того, как его освободили из-под домашнего ареста два дня назад военные повстанцы", - говорится в сообщении.

Лопес в течение многих лет считался лидером венесуэльской оппозиции, в 2014 году его приговорили к 13 годам лишения свободы и посадили под домашний арест.

Военнослужащие, перешедшие на сторону временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, 30 апреля уволили Лопеса.

Позже того же дня Лопес искал убежища в чилийском посольстве с женой и дочкой, прежде чем переехать в посольство Испании. На данный момент он находится в испанской дипмиссии в Каракасе.

Верховный суд Венесуэлы обвинил 48-летнего Лопеса в "грубом" нарушении условий его домашнего ареста.

Правительство Испании уже объявило Венесуэле, что не намерено выдавать оппозиционера режима Николаса Мадуро.

Во вторник, 30 апреля, Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей стадии "Операции Свобода" с целью свержения режима Мадуро. В правительстве Венесуэлы заявили о попытке переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией. В то же время Госдепартамент США подтвердил, что полностью поддерживает борьбу народа Венесуэлы за свободу и демократию.

1 мая по Венесуэле прокатилась новая волна протестов оппозиции с целью устранения от власти Мадуро.

Во время акций протеста в Венесуэле пострадали более 300 человек, четыре человека погибли.