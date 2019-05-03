Фриланд призвала Мадуро "мирно прекратить кризис" в Венесуэле и уйти в отставку

Новости мира: Фриланд призывает Мадуро уйти в отставку и передать власть Гуайдо.

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро стоит отказаться от власти в пользу лидера демократической оппозиции Хуана Гуайдо.

Такое мнение высказала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада остается непреклонной в поддержке временного президента Хуана Гуайдо и Национальной ассамблеи в их борьбе за свободные и честные выборы. Пришло время Николасу Мадуро подать в отставку, позволив таким образом мирно прекратить кризис", - сказала Фриланд.

Она добавила, что примет участие во встрече Лимской группы, запланированной на 3 мая. "В течение последних нескольких дней народ Венесуэлы вновь проявил свою силу, отвагу и решимость, призвав к прекращению диктатуры Мадуро и восстановлению демократии, несмотря на насильственные репрессии режима", - подчеркнула глава МИД Канады.

Как сообщалось, во вторник, 30 апреля, Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей стадии "Операции Свобода" с целью свержения режима Мадуро. В правительстве Венесуэлы заявили о попытке переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией. В то же время Госдепартамент США подтвердил, что полностью поддерживает борьбу народа Венесуэлы за свободу и демократию.

1 мая по Венесуэле прокатилась новая волна протестов оппозиции с целью устранения от власти Мадуро. Во время акций пострадали более 300 человек, четыре человека погибли.